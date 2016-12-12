Михаил Поленов: Ростовчанам хороший тур выпал, в Прагу точно надо брать рыбу
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Михаил Поленов прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой «Ростов» сыграет с пражской «Спартой».
«Ростовчанам хороший тур выпал в Европе! В Прагу точно надо брать рыбу. С пивом там полный порядок», – написал Поленов на своей странице в Twitter.
Напомним, первый матч между командами состоится 16 февраля в Ростове.
Ростовчанам хороший тур выпал в Европе! В Прагу точно надо брать рыбу. С пивом там полный порядок :)— Michael Polenov (@misha_polenov) 12 декабря 2016 г.
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