Михаил Поленов: Ростовчанам хороший тур выпал, в Прагу точно надо брать рыбу

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Михаил Поленов прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой «Ростов» сыграет с пражской «Спартой».



«Ростовчанам хороший тур выпал в Европе! В Прагу точно надо брать рыбу. С пивом там полный порядок», – написал Поленов на своей странице в Twitter.

Напомним, первый матч между командами состоится 16 февраля в Ростове.