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РФС: Судья ошибочно удалил Набиуллина в матче со «Спартаком»

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Михаил Вилков ошибочно удалил защитника «Рубина» Эльмира Набиуллина в матче последнего тура со «Спартаком», в котором красно-белые победили 2:1.

– Контрольно-квалификационная комиссия постановила, что арбитр ошибочно показал предупреждение Набиуллину на 70-й минуте, – отметил полномочный представитель департамента судейства и инспектирования Леонид Калошин в разговоре с корреспондентом «Советского спорта».

Напомним, то предупреждение стало для Набиуллина вторым и он был удален с поля. 

Ранее стало известно, что контрольная комиссия признала, что арбитр справедливо не показал красную карточку Квинси Промесу после того, как в столкновении с ним рассечение губы получил защитник «Рубина» Тарас Бурлак.

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