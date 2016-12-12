РФС: Судья ошибочно удалил Набиуллина в матче со «Спартаком»

Михаил Вилков ошибочно удалил защитника «Рубина» Эльмира Набиуллина в матче последнего тура со «Спартаком», в котором красно-белые победили 2:1.



– Контрольно-квалификационная комиссия постановила, что арбитр ошибочно показал предупреждение Набиуллину на 70-й минуте, – отметил полномочный представитель департамента судейства и инспектирования Леонид Калошин в разговоре с корреспондентом «Советского спорта».

Напомним, то предупреждение стало для Набиуллина вторым и он был удален с поля.



Ранее стало известно, что контрольная комиссия признала, что арбитр справедливо не показал красную карточку Квинси Промесу после того, как в столкновении с ним рассечение губы получил защитник «Рубина» Тарас Бурлак.