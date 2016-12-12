Astralis возглавила рейтинг лучших команд по CS:GO

Портал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike: Global Offensive после турнира ECS Season 2.



Победитель турнира ECS Season 2 — датская команда Astralis возглавила рейтинг лучших команд мира, сместив шведскую пятерку из Ninjas in Pyjamas, которая расположилась на третьей позиции. Бразильцы из SK Gaming остались на втором месте.





Серебряные призеры ECS Season 2 — OpTic Gaming поднялись на две строчки вверх и заняли 4 место. Поляки из Virtus.pro опустились на пятое место. Natus Vincere улучшила свои позиции и расположилась на седьмой строчке.



Рейтинг лучших команд портала HLTV.org обновляется после проведенных турниров по Counter-Strike: Global Offensive.



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