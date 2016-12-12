Леонарду Жардим: «Монако» - не фаворит, но все может измениться

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда сыграет с «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» – сильная команда, в которой много высококлассных игроков. В прошлом сезоне она дошла до полуфинала. В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» поставил перед собой цель выиграть Лигу чемпионов. Мы – не фавориты турнира, но я считаю, что у нас большой потенциал. К тому же до матча еще два месяца. В футболе это – большой срок. Всё может измениться.

Несомненно, «Сити», «Бавария» и «Реал» - самые мощные клубы, вышедшие со второго места. А Хосеп Гвардиола – один из лучших тренеров в мире. Но для меня, помимо тренера, огромное значение имеет класс команды. Кстати, именно поэтому у лучших тренеров играют лучшие футболисты. Лига чемпионов – это не чемпионат Франции. Там мы сейчас на первых ролях и много забиваем. Но в Лиге чемпионов расстановка сил совсем иная», - цитирует Жардима официальный сайт «Монако».

С подробными результатами жеребьевки вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.