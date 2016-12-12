Леонарду Жардим: «Монако» - не фаворит, но все может измениться
Главный тренер «Монако»
Леонарду Жардим прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги
чемпионов. Напомним, что его команда сыграет с «Манчестер Сити».
«Манчестер
Сити» – сильная команда, в которой много высококлассных игроков. В прошлом
сезоне она дошла до полуфинала. В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» поставил
перед собой цель выиграть Лигу чемпионов. Мы – не фавориты турнира, но я
считаю, что у нас большой потенциал. К тому же до матча еще два месяца. В
футболе это – большой срок. Всё может измениться.
Несомненно, «Сити», «Бавария» и «Реал» - самые мощные клубы, вышедшие со второго места.
А Хосеп Гвардиола – один из лучших тренеров в мире. Но для меня, помимо
тренера, огромное значение имеет класс команды. Кстати, именно поэтому у лучших
тренеров играют лучшие футболисты. Лига чемпионов – это не чемпионат Франции.
Там мы сейчас на первых ролях и много забиваем. Но в Лиге чемпионов расстановка
сил совсем иная», - цитирует Жардима официальный сайт «Монако».
С подробными результатами жеребьевки вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.