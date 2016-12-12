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Тибо Куртуа: Диего Коста с легкостью переигрывает защитников и демонстрирует сильный футбол

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа оценил игру своего партнера по клубу Диего Косты, отметив, что игрок сборной Испании демонстрирует высокий уровень с января текущего года.

«Я помню тот год, когда мы вместе стали чемпионами Испании в составе «Атлетико». Коста был очень силен, как и в тот год, когда мы выиграли чемпионат Англии с «Челси». В этом сезоне он стабильно забивает очень важные мячи. Он очень хорош при работе с мячом и с легкостью переигрывает защитников один в один. Он демонстрирует очень сильный футбол в данный момент, и мы можем только наслаждаться его игрой, используя его мастерство как сильную сторону нашей команды. 

В прошлом сезоне у нас было непростое время, но с января-февраля этого года Диего уже забивал много голов, а теперь он просто поддерживает эту форму», – цитирует Куртуа официальный сайт лондонского клуба.

В нынешнем сезоне 28-летний Коста сыграл за «Челси» во всех турнирах 17 матчей, забил 12 голов и отдал 2 голевые передачи.


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