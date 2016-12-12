Сергей Серебренников: У «Андерлехта» сильные ребята, но им не хватает командной игры

Бывший полузащитник сборной Украины и «Брюгге» Сергей Серебренников рассказал о сильных и слабых сторонах «Андерлехта». Напомним, что эта команда будет противостоять «Зениту» в 1/16 финала Лиги Европы.

«На данном этапе слабых соперников в принципе быть не может. «Андерлехт» — добротная команда, правда, сейчас их лихорадит. Летом там произошло много изменений. Обновился тренерский состав, появились новые футболисты. Некоторые из них пока не показывают максимума своих возможностей. Может, после Нового года они выйдут на другой уровень. Но это достойный соперник, к нему

Если посмотреть по игрокам, то у них очень сильные ребята. Сейчас я не вижу какой-то командной игры, не видно взаимопонимания между линиями. Но если брать каждого индивидуально, то сейчас выделяется Лукаш Теодорчик. Он забивает практически в каждом матче. После его ухода из киевского «Динамо», он нашел свою команду. По статистике это один из лучших игроков в Европе. На одном уровне с Роналду», - цитирует Серебренникова «Спорт день за днем».

Матчи пройдут 16 и 23 февраля. Финал Лиги Европы состоится на стадионе «Френдс Арена» в Сольне (Швеция) 24 мая 2017 года.

С подробными результатами жеребьевки вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.



