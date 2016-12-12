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Марез признан лучшим футболистом Африки 2016 года

Источник:  BBCКомментарии

Алжирский полузащитник «Лестера» Рияд Марез признан лучшим футболистом Африки уходящего года. Награда присуждается Африканской конференций футбола совместно с ВВС.

Напомним, в минувшем сезоне 25-летний хавбек провел на клубном уровне 39 матчей, забил 18 голов, отдал 10 голевых передач и выиграл вместе с «лисами» чемпионат Англии.

В августе он продлил контракт с «Лестером» до 2020 года.


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