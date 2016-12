Марез признан лучшим футболистом Африки 2016 года

Алжирский полузащитник «Лестера» Рияд Марез признан лучшим футболистом Африки уходящего года. Награда присуждается Африканской конференций футбола совместно с ВВС.

Напомним, в минувшем сезоне 25-летний хавбек провел на клубном уровне 39 матчей, забил 18 голов, отдал 10 голевых передач и выиграл вместе с «лисами» чемпионат Англии.

В августе он продлил контракт с «Лестером» до 2020 года.

BREAKING: #lcfc's Riyad Mahrez named BBC African Footballer of the Year. Congrats, @Mahrez22! 👏 🇩🇿 More follows. pic.twitter.com/EqPDuoPmn5