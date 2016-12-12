«Зенит» – лидер премьер-лиги по трансферной стоимости игроков, «Спартак» – четвертый

По данным сайта transfermarkt.de, «Зенит» обладает самым дорогостоящим составом – 127,95 млн. евро. В тройку входят ЦСКА (95,5) и «Краснодар» (92,95).

Отметим, что по сравнению с прошлым сезоном трансферная стоимость игроков «Зенита» упала более чем на 100 млн.

Добавим, что «Зенит» – единственный клуб, трансферная стоимость игроков которого превышает 100 млн. Несколько сезонов назад, в розыгрыше-2013/14, таких клубов было семь.

Трансферная стоимость игроков