Витсель – самый дорогой игрок премьер-лиги
По данным сайта transfermarkt.de, полузащитник «Зенита» Аксель Витсель стоит 23 миллиона евро.
Таким образом, Витсель является самым дорогим футболистом, выступающим в премьер-лиге.
Отметим, что в настоящее время в российском чемпионате играют 11 футболистов, чья трансферная стоимость составляет 10 и более миллионов евро. Этот показатель падает с каждым годом. Например, в сезоне-2013/14 было 33 таких игрока.
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