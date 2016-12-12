Константин Сарсания: Если «Андерлехт» хорошо настроится, у «Зенита» могут возникнуть проблемы

Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, что «Зениту» предстоит сыграть с «Андерлехтом».

«Андерлехт» серьезный соперник, который на протяжении многих лет стабильно играет в еврокубках. Это быстрая, играющая команда. Понятно, что у «Зенита» будет преимущество в опыте, потому что у бельгийцев традиционно много молодых игроков.

Футболисты в «Зените» более мастеровитые. У «Андерлехта» будет преимущество в физическом плане, так как их чемпионат надолго не прерывается. Если они хорошо настроятся и психологически, у «Зенита» могут возникнуть проблемы», - цитирует Сарсанию «Спорт день за днем».

Матчи пройдут 16 и 23 февраля. Финал Лиги Европы состоится на стадионе «Френдс Арена» в Сольне (Швеция) 24 мая 2017 года.

С подробными результатами жеребьевки вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.



