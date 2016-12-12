Марек Гамшик: «Наполи» не будет бояться Криштиану Роналду и «Реал»
Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой итальянский клуб сыграет с мадридским «Реалом».
«Если честно, я не испытываю страха ни перед одной из команд. Мы не будем бояться Криштиану Роналду и «Реал». Если будем играть с таким же настроем и отношением к делу, как в минувшие выходные с «Кальяри», то нам по силам победить любую команду», – цитирует игрока сборной Словакии официальный сайт УЕФА.
Напомним, первая игра между командами состоится 14 февраля в Мадриде.
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