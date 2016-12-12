«Динамо» К – «Шахтер» Д: Хачериди забил два мяча в собственные ворота
В матче 18-го тура чемпионата Украины между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» (3:4) защитник столичного клуба Евгений Хачериди оформил дубль в собственные ворота.
Первый автогол футболист хозяев забил на 3-й минуте игры, а второй – в самой концовке встречи, отличившись на 88-й минуте матча.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Матч
Голы
Мораеш 1 (1:0). Хачериди 3 (1:1 - автогол). Рыбалка 30 (2:1). Фред 50 (2:2). Феррейра 58 (2:3). Хачериди 88 (2:4 - автогол). Беседин 90 (3:4).
Состав
Динамо К: Рудько, Бурда, Вида, Хачериди, Макаренко, Рыбалка, Сидорчук (Беседин, 71), Буяльский (Гармаш, 58), Ярмоленко, Гонсалес (Цыганков, 81), Мораеш
Шахтер: Пятов, Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили, Фред, Степаненко (Малышев, 90), Коваленко (Тайсон, 72), Марлос (Дентиньо, 80), Бернард, Феррейра
Предупреждения:
Бурда, 53; Рыбалка, 56; Гонсалес, 64 - Степаненко, 28; Срна, 65; Фред, 86; Дентиньо, 90
Удаления:
Судья:
Анатолий Жабченко (Украина)
Место и дата
12 декабря 20:00, НСК Олимпийский, Текстовая трансляция