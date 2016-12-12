«Динамо» К – «Шахтер» Д: Хачериди забил два мяча в собственные ворота

Футболисты одесского «Черноморца» сами пришли на флеш-интервью и обвинили судью в нецензурной брани в их адрес

Скандалом завершился матч 18-го тура украинской премьер-лиги «Александрия» – «Черноморец» (2:1), после которого футболисты одесского клуба сами пришли на флеш-интервью. В нем они рассказали о поведении главного арбитра Юрия Вакса.