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Валерий Рейнгольд: Зобнин – футболист хорошего европейского уровня

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд похвалил полузащитников Романа Зобнина и Дениса Глушакова.

– Не могут представить «Спартак» без двух футболистов. Это Денис Глушаков и Роман Зобнин. Денис очень сильно прибавил по сравнению с прошлым сезоном. Глушаков еще и позицию правильно выбирает на поле при отскоке. Поэтому мячи к нему летят, и он много бьет по воротам. Это мастерство. Молодец Денис, дай бог ему здоровья.

Зобнин – современный опорный хав хорошего европейского уровня. Это парень неукоснительно выполняет задание тренера и работает на команду. Он меня просто покорил. Работа Зобнина и Глушакова в центре поля имеет огромное значение, - сказал Рейнгольд.

Напомним, что Зобнин в этом сезоне провел 17 матчей и отдал 2 голевые передачи. На счету Глушакова 4 гола и 1 голевая передача в 15 матчах.

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