«Реал» поздравил Роналду с завоеванием «Золотого мяча»

На официальной странице мадридского «Реала» в Twitter появилось сообщение, посвященное нападающему «сливочных» Криштиану Роналду, который сегодня стал обладателем «Золотого мяча» по версии журнала France Football.



«Поздравляем Криштиану с завоеванием четвертого «Золотого мяча», – говорится в сообщении.



Отметим, что больше трофеев лишь у одного игрока – форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси (5 «Золотых мячей»).