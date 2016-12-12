«Реал» поздравил Роналду с завоеванием «Золотого мяча»
На официальной странице мадридского «Реала» в Twitter появилось сообщение, посвященное нападающему «сливочных» Криштиану Роналду, который сегодня стал обладателем «Золотого мяча» по версии журнала France Football.
«Поздравляем Криштиану с завоеванием четвертого «Золотого мяча», – говорится в сообщении.
Отметим, что больше трофеев лишь у одного игрока – форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси (5 «Золотых мячей»).
👏🏆⚽— Real Madrid C. F. (@realmadrid) 12 декабря 2016 г.
¡Felicidades a @Cristiano por ganar su cuarto Balón de Oro!#HalaMadrid #RealMadrid pic.twitter.com/JgwhkDYfAZ
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