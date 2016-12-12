Айрат Кадейкин: Когда Батыршин вернется в «Ак Барс»? Это не ко мне
Главный тренер «Барса» Айрат Кадейкин поделился впечатлениями от поражения в матче против «СКА-Невы» (2:3 Б).
- Отыгрались с 0:2, в психологическом плане это очень важно для нас. Правда, хотелось большего - победить по буллитам, но сложилось так, как сложилось. По самоотдаче вопросов нет, очень рад, что мы наконец забили и прервали безголевую серию.
- Непривычно видеть на льду в матчах ВХЛ обладателя Кубка Гагарина Рафаэля Батыршина. Когда он вернется в «Ак Барс»?
- Этот вопрос не совсем ко мне. Он восстанавливается после травмы и эту серию игр он проводит в «Барсе», - приводит слова Кадейкина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «СКА-Нева» в матче регулярного чемпионата ВХЛ обыграл казанский «Барс» по буллитам со счетом 3:2. На шайбы Юрия Козловского и Михаила Милехина гости ответили точными бросками Дениса Голубева и Александра Протаповича. Решающий буллит реализовал Андрей Рычагов.
После этого матча петербуржцы занимают третье место в турнирной таблице, имея в активе 64 очка. Казанцы с 34 очками расположились на 23-м месте.
Следующий матч «СКА-Нева» проведет дома 16 декабря против «Звезды». «Барс» двумя днями ранее встретится на выезде с «Рязанью».
Матч
СКА-Нева - Барс - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
Место и дата
12 декабря 19:00, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция