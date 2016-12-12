Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Гандбол  Венгрия- : -Норвегия
Футбол  Эвертон- : -Арсенал
Футбол  Борнмут- : -Лестер Сити
Гандбол  Дания- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Федоров станет главным менеджером по селекции ЦСКА, Есмантович – и.о.президента

Источник:  ХК ЦСКАКомментарии

Наблюдательный совет ООО «ПХК ЦСКА» для совершенствования управления спортивной деятельностью вводит позиции президента клуба и главного менеджера по селекции, сообщается на официальном сайте армейцев.

Одновременно упраздняются должности генерального директора и главного менеджера.

Временно исполняющим обязанности президента ООО «ПХК ЦСКА» будет назначен Игорь Есмантович, должность главного менеджера по селекции займет Сергей Федоров.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Рафаэль Батыршин: Думаю, после паузы на Евротур уже буду в «Ак Барсе»Защитник «Барса» Рафаэль Батыршин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от поражения в матче против «СКА-Невы» (2:3 Б).Дмитрий Юдин: Не собираюсь свое место в СКА отдавать просто так, так что будем конкурировать с ЗубомЗащитник «СКА-Невы» Дмитрий Юдин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы над «Барсом» (3:2 Б), а также о конкуренции с Артемом Зубом в СКА.Петр Воробьев: Юдин уезжает на сборы с основной командой СКА, но он пока физически не готовГлавный тренер «СКА-Невы» Петр Воробьев поделился впечатлениями от победы над «Барсом» (3:2 Б).Нападающий Барнетт перешел из ЦСКА в «Амур»ЦСКА и «Амур» договорились о переходе форварда армейцев Джастина Барнетта в клуб из Хабаровска.КХЛ дисквалифицировала нападающего «Адмирала» Александрова на пять матчей за атаку судьи (видео)Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод прошедшего 10 декабря матча регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» - «Адмирал» (4:1) и принял решение наказать форварда дальневосточников Виктора Александрова.Леонид Вайсфельд: В формате «три на три» никакой эволюции не вижуГенеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд поделился мнением о возможном введении формата «три на три» в овертаймах матчей регулярного чемпионата КХЛ.Владимир Крикунов: Формат «три на три» добавит играм КХЛ зрелищностиГлавный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов поделился мнением о возможном введении формата «три на три» в овертаймах матчей регулярного чемпионата КХЛ.КХЛ 14 декабря рассмотрит введение формата «три на три»Генеральный менеджер «Автомобилиста» Олег Гросс сообщил, что общее собрание руководителей клубов КХЛ 14 декабря обсудит возможность введения формата «три на три» в матчах регулярного чемпионата.Свенссон заменит Карлссона в составе сборной Швеции на Кубок Первого каналаГолкипер «Спартака» Маркус Свенссон вызван в сборную Швеции для участия в Кубке Первого канала.«Идиот. Он для этого вернулся из Америки» Как Родченков покрывал игрока ЦСКА«Идиот. Он для этого вернулся из Америки» Как Родченков покрывал игрока ЦСКАОдна из записей в переписке бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова касается и игроков КХЛ.«Куньлунь» дома разгромил «Барыс»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Куньлунь Ред Стар» и «Барысом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Кунльлуня».Молодежная сборная России может сыграть со СКА в НовогорскеМолодежная сборная России ведет переговоры со СКА о проведении товарищеского матча перед отправлением на чемпионат мира в Канаду, сообщил главный тренер национальной команды Валерий Брагин.Проскуряков, Кольцов и Семин признаны лучшими игроками недели в КХЛКХЛ определила лучших игроков недели в регулярном чемпионате КХЛ.«Ак Барс» обменял Жукова на Григоренко«Ак Барс» и «Нефтехимик» произвели обмен. Форвард Евгений Григоренко продолжит карьеру в Казани, а форвард Михаил Жуков – в Нижнекамске.Илья Самсонов: Кошечкин сказал, чтобы без золота я не возвращалсяГолкипер «Магнитки» и молодежной сборной России Илья Самсонов рассказал о том, какое напутствие дал ему перед чемпионатом мира партнер по «Металлургу» Василий Кошечкин.«Сочи» поместил Скачкова в список отказовФорвард «Сочи» Евгений Скачков помещен в список отказов.Валерий Брагин: Если Самсонов будет в порядке, у второго номера будет максимум игра с латышамиГлавный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин объявил расклад по вратарям на чемпионат мира в Монреале и Торонто.Сергей Федоров: Возвращение Радулова в ЦСКА? Я о нем не думал, но почему нет?Главный менеджер ЦСКА Сергей Федоров затронул тему возможного возвращения в КХЛ нападающего Александра Радулова.СКА: Истории из жизни [спецпроект к 70-летию петербургского клуба]СКА: Истории из жизни [спецпроект к 70-летию петербургского клуба]«Советский спорт» слушает героев – и игроков, и их близких: от дочери первой суперзвезды Ленинграда Беляя Бекяшева до Патрика Торесена.Крэйг Вудкрофт: Защитники действовали здорово, а форварды отлично справлялись со своей работойГлавный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу своих подопечных над «Медвешчаком» (6:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

есмантович игорь
есмантович игорьвсе новости
Сергей Фёдоров
Сергей Фёдороввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение