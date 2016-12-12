Федоров станет главным менеджером по селекции ЦСКА, Есмантович – и.о.президента
Наблюдательный совет ООО «ПХК ЦСКА» для совершенствования управления спортивной деятельностью вводит позиции президента клуба и главного менеджера по селекции, сообщается на официальном сайте армейцев.
Одновременно упраздняются должности генерального директора и главного менеджера.
Временно
исполняющим обязанности президента
ООО «ПХК ЦСКА» будет назначен Игорь
Есмантович,
должность главного менеджера по селекции
займет Сергей
Федоров.
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