Петр Воробьев: Юдин уезжает на сборы с основной командой СКА, но он пока физически не готов

Главный тренер «СКА-Невы» Петр Воробьев поделился впечатлениями от победы над «Барсом» (3:2 Б).

- Плохо отдавать матч, когда ведешь 2:0, но мы играли в три пятерки, игроков не хватало. Слишком много больных, в третьем периоде силенок не хватило.

- Как оцените шансы Дмитрия Юдина вернуться в основной состав?

- Он уезжает послезавтра на сборы в Новогорск с основной командой.

- Физически он готов?

- Я бы не сказал. Как он может быть готов? Он покатался с нами немного, но у него был перелом ноги. Может, сейчас его приведут в порядок, но пока он не готов, - приводит слова Воробьева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «СКА-Нева» в матче регулярного чемпионата ВХЛ обыграл казанский «Барс» по буллитам со счетом 3:2. На шайбы Юрия Козловского и Михаила Милехина гости ответили точными бросками Дениса Голубева и Александра Протаповича. Решающий буллит реализовал Андрей Рычагов.

После этого матча петербуржцы занимают третье место в турнирной таблице, имея в активе 64 очка. Казанцы с 34 очками расположились на 23-м месте.

Следующий матч «СКА-Нева» проведет дома 16 декабря против «Звезды». «Барс» двумя днями ранее встретится на выезде с «Рязанью».