Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Гандбол  Венгрия- : -Норвегия
Футбол  Эвертон- : -Арсенал
Футбол  Борнмут- : -Лестер Сити
Гандбол  Дания- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Петр Воробьев: Юдин уезжает на сборы с основной командой СКА, но он пока физически не готов

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «СКА-Невы» Петр Воробьев поделился впечатлениями от победы над «Барсом» (3:2 Б).

- Плохо отдавать матч, когда ведешь 2:0, но мы играли в три пятерки, игроков не хватало. Слишком много больных, в третьем периоде силенок не хватило.

- Как оцените шансы Дмитрия Юдина вернуться в основной состав?
- Он уезжает послезавтра на сборы в Новогорск с основной командой.

- Физически он готов?
- Я бы не сказал. Как он может быть готов? Он покатался с нами немного, но у него был перелом ноги. Может, сейчас его приведут в порядок, но пока он не готов, - приводит слова Воробьева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «СКА-Нева» в матче регулярного чемпионата ВХЛ обыграл казанский «Барс» по буллитам со счетом 3:2. На шайбы Юрия Козловского и Михаила Милехина гости ответили точными бросками Дениса Голубева и Александра Протаповича. Решающий буллит реализовал Андрей Рычагов.

После этого матча петербуржцы занимают третье место в турнирной таблице, имея в активе 64 очка. Казанцы с 34 очками расположились на 23-м месте.

Следующий матч «СКА-Нева» проведет дома 16 декабря против «Звезды». «Барс» двумя днями ранее встретится на выезде с «Рязанью». 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Судья – американец? Арбитры отменили буллит в ВХЛ из-за сдвинутых воротСудья – американец? Арбитры отменили буллит в ВХЛ из-за сдвинутых воротВ матче ВХЛ, в котором петербургская «СКА-Нева» принимала казанский «Барс», произошел интересный эпизод, который долго обсуждали после матчаРафаэль Батыршин: Думаю, после паузы на Евротур уже буду в «Ак Барсе»Защитник «Барса» Рафаэль Батыршин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от поражения в матче против «СКА-Невы» (2:3 Б).Дмитрий Юдин: Не собираюсь свое место в СКА отдавать просто так, так что будем конкурировать с ЗубомЗащитник «СКА-Невы» Дмитрий Юдин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы над «Барсом» (3:2 Б), а также о конкуренции с Артемом Зубом в СКА.Айрат Кадейкин: Когда Батыршин вернется в «Ак Барс»? Это не ко мнеГлавный тренер «Барса» Айрат Кадейкин поделился впечатлениями от поражения в матче против «СКА-Невы» (2:3 Б).Молодежная сборная России может сыграть со СКА в НовогорскеМолодежная сборная России ведет переговоры со СКА о проведении товарищеского матча перед отправлением на чемпионат мира в Канаду, сообщил главный тренер национальной команды Валерий Брагин.СКА: Истории из жизни [спецпроект к 70-летию петербургского клуба]СКА: Истории из жизни [спецпроект к 70-летию петербургского клуба]«Советский спорт» слушает героев – и игроков, и их близких: от дочери первой суперзвезды Ленинграда Беляя Бекяшева до Патрика Торесена.Александр Медведев: СКА проведет матч на новом стадионе «Зенита»Член совета директоров СКА Александр Медведев рассказал о возможном проведении матча КХЛ с участием армейского клуба на новом футбольном стадионе в Петербурге.Александр Медведев: СКА нужно выиграть три Кубка Гагарина, чтобы называться лучшимЧлен совета директоров СКА, бывший президент КХЛ Александр Медведев рассказал, какие вершины предстоит покорить питерским армейцам, чтобы называться лучшим российским хоккейным клубом.Роман Ротенберг: Мы хотим, чтобы и в Санкт-Петербурге, и за его пределами все болели за СКАВице-президент СКА Роман Ротенберг поделился планами развития клуба.«Четыре выходных очень нужны!» Признания игроков СКА после матча в День рождения«Четыре выходных очень нужны!» Признания игроков СКА после матча в День рожденияСКА жаловался на сложности после дальневосточного выезда, а в «Динамо» радовались, что решена сложная финансовая ситуация.Евгений Дадонов: Игра с «Динамо» была как в плей-офф – от ножа, с разницей в один голНападающий СКА Евгений Дадонов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы над московским «Динамо» (2:1 Б).Мэт Робинсон: Я в «Динамо», чтобы играть в хоккей. Не знаю, что происходит вне командыЗащитник «Динамо» Мэт Робинсон поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (1:2 Б).Алексей Терещенко: Зря СКА демонизируютНападающий «Динамо» Алексей Терещенко поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (1:2 Б).Ансель Галимов: Для «Динамо» каждое очко на вес золота, четыре команды идут вровеньНападающий «Динамо» Ансель Галимов поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (1:2 Б).Егор Яковлев: Четыре выходных нужны как никогда, чтобы восстановить силы после выезда на Дальний ВостокЗащитник СКА Егор Яковлев поделился впечатлениями от победы над московским «Динамо» (2:1 Б).Илья Ковальчук: СКА в матче с «Динамо» физически были не в лучшем состоянииНападающий СКА Илья Ковальчук поделился впечатлениями от победы над московским «Динамо» (2:1 Б).Виктор Тихонов: «Динамо» по ходу матча было подвижным, мало ошибалосьНападающий СКА Виктор Тихонов поделился впечатлениями от победы над московским «Динамо» (2:1 Б).Игорь Шестеркин: В серии буллитов против «Динамо» мне просто повезлоВратарь СКА Игорь Шестеркин поделился впечатлениями от победы над московским «Динамо» (2:1 Б).Олег Знарок: На хоккеистах СКА сказалась поездка на Дальний ВостокГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от победы над московским «Динамо» (2:1 Б).Сергей Орешкин: У Миронова травма, насколько выбыл из состава «Динамо» – неизвестноГлавный тренер «Динамо» Сергей Орешкин поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (1:2 Б).

СКА
СКАкалендарьстатистика
СКА-Нева
СКА-Невакалендарьстатистика
Петр Воробьёв
Петр Воробьёввсе новости
Дмитрий Юдин
Дмитрий Юдинвсе новости

Cпецпредложение