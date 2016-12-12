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«Рома» – «Милан». Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы «Ромы» и «Милана» на матч 16-го тура чемпионата Италии.

«Рома»: Щесны, Рюдигер, Манолас, Фазио, Эмерсон, Де Росси, Стротман, Перес, Наингголан, Перотти, Джеко.

«Милан»: Доннарумма, Абате, Палетта, Романьоли, Де Шильо, Пашалич, Локателли, Бертолаччи, Сусо, Ньянг, Лападула.

Напомним, матч между командами состоится сегодня и стартует в 23.00 мск, а «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.


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