«Рома» – «Милан». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Ромы» и «Милана» на матч 16-го тура чемпионата Италии.
«Рома»: Щесны, Рюдигер, Манолас, Фазио, Эмерсон, Де Росси, Стротман, Перес, Наингголан, Перотти, Джеко.
«Милан»: Доннарумма, Абате, Палетта, Романьоли, Де Шильо, Пашалич, Локателли, Бертолаччи, Сусо, Ньянг, Лападула.
Напомним, матч между командами состоится сегодня и стартует в 23.00 мск, а «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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