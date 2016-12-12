Дмитрий Юдин: Не собираюсь свое место в СКА отдавать просто так, так что будем конкурировать с Зубом

Защитник «СКА-Невы» Дмитрий Юдин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы над «Барсом» (3:2 Б), а также о конкуренции с Артемом Зубом в СКА.

- Неприятно, что упустили победу, ведя 2:0, но «Барс» играл неплохо, несмотря на то, что идет на не очень высоком месте. Сегодня у соперника было несколько человек из основы, это было заметно.

- Вы провели первые матчи после травмы. Как чувствуете себя?

- Отлично! Сейчас будет маленький микроцикл с основной командой. Вполне реально будет подтянуться физически и психологически.

- Ощущаете, что во время это сбора будет шанс остаться в основе?

- Я на другое и не рассчитываю. Все придется доказывать заново, но я к этому готов.

- Удалось поговорить с Олегом Знарком о возвращении?

- Я был при команде все это время. Просто у основы сейчас выходные, поэтому меня спустили поиграть за фарм. Для меня это важно, чтобы почувствовать игровой ритм.

- Много писали, что Артема Зуба взяли на ваше место.

- Я свое место не собираюсь отдавать просто так, так что будем конкурировать и бороться, - сказал Юдин корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «СКА-Нева» в матче регулярного чемпионата ВХЛ обыграл казанский «Барс» по буллитам со счетом 3:2. На шайбы Юрия Козловского и Михаила Милехина гости ответили точными бросками Дениса Голубева и Александра Протаповича. Решающий буллит реализовал Андрей Рычагов.

После этого матча петербуржцы занимают третье место в турнирной таблице, имея в активе 64 очка. Казанцы с 34 очками расположились на 23-м месте.

Следующий матч «СКА-Нева» проведет дома 16 декабря против «Звезды». «Барс» двумя днями ранее встретится на выезде с «Рязанью».