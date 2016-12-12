Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Гандбол  Венгрия- : -Норвегия
Футбол  Эвертон- : -Арсенал
Футбол  Борнмут- : -Лестер Сити
Гандбол  Дания- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Криштиану Роналду: Многим жертвую ради того, чтобы всегда быть лучшим

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду поделился эмоциями после завоевания четвертого «Золотого мяча».

«Это моя работа. Я многим жертвую ради того, чтобы всегда быть лучшим. Если «Реал» или сборная Португалии не выигрывает трофеи, то и я остаюсь без них. Для меня на первом месте стоят интересы команды», – цитирует 31-летнего футболиста Marca.

Отметим, что больше «Золотых мячей» лишь у одного игрока – форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси (5).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Роналду более, чем в два раза опередил Месси по итогам голосования за «Золотой мяч»Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду более чем в два раза опередил лидера «Барселоны» аргентинца Лионеля Месси в голосовании за «Золотой мяч».Криштиану Роналду: Мне будет тяжело выиграть «Золотой мяч» в пятый разКриштиану Роналду: Мне будет тяжело выиграть «Золотой мяч» в пятый разНападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями после вручения «Золотого мяча».Месси, Суарес и Неймар – в первой пятерке голосования за «Золотой мяч»Французский журнал France Football, который с этого года вернул себе права на вручение «Золотого мяча», подвел итоги голосования за престижный трофей.Роналду – обладатель «Золотого мяча»-2016! Полный рейтингРоналду – обладатель «Золотого мяча»-2016! Полный рейтингВ понедельник стало известно имя обладателя «Золотого мяча» – приза лучшему футболисту года.«Манчестер Юнайтед» поздравил Роналду с завоеванием «Золотого мяча»На официальной странице «Манчестер Юнайтед» в Twitter появилось сообщение, посвященное нападающему мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который сегодня стал обладателем «Золотого мяча» по версии журнала France Football.«Реал» поздравил Роналду с завоеванием «Золотого мяча»На официальной странице мадридского «Реала» в Twitter появилось сообщение, посвященное нападающему «сливочных» Криштиану Роналду, который сегодня стал обладателем «Золотого мяча» по версии журнала France Football.«Золотой мяч» Роналду в картинках«Золотой мяч» Роналду в картинкахВсё, что нужно знать о том, за что 31-летнему форварду присудили приз по итогам 2016 года, – в инфографике «Советского спорта».Роналду – Месси – 4:5. В этом году «Золотой мяч» достался португальцуРоналду – Месси – 4:5. В этом году «Золотой мяч» достался португальцуПриз вернулся к истокам – лучшего футболиста мира выбирают не главные тренеры и капитаны сборных в компании журналистов, а только журналистыКриштиану Роналду стал обладателем «Золотого мяча»Криштиану Роналду стал обладателем «Золотого мяча»Назван обладатель золотого мяча за 2016 год. Этот приз достался нападающему мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.Марек Гамшик: «Наполи» не будет бояться Криштиану Роналду и «Реал»Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой итальянский клуб сыграет с мадридским «Реалом».Фабио Капелло: Буду болеть за «Наполи» в матче с «Реалом»Бывший тренер мадридского «Реала» и сборной России Фабио Капелло оценил шансы команд в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи». Он признался, что будет болеть за итальянский клуб.Аркадиуш Милик о матчах с «Реалом»: Ради таких моментов ты и играешь в футболФорвард «Наполи» Аркадиуш Милик прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов. Напомним, что его команда сыграет с мадридским «Реалом».Эмилио Бутрагеньо: Помню матч против «Наполи» в 1987 году, когда за них играл МарадонаДиректор «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 Лиги чемпионов. Напомним, что мадридцам предстоит сыграть с «Наполи».Скаут «Манчестер Сити» просматривал Обамеянга на матче «Реал» – «Боруссия»Тренерский штаб «Манчестер Сити» во главе с Хосепом Гвардиолой продолжает проявлять интерес к форварду дортмундской «Боруссии» Пьеру-Эмерику Обамеянгу.«Невозможно биться с их влиянием на судей». Как скромный «Депор» травит «Реал»«Невозможно биться с их влиянием на судей». Как скромный «Депор» травит «Реал»Победитель Лиги чемпионов установил рекорд, но дерзкий «Депортиво» возмутился: говорят, все из-за неадекватной доброты судей.«Барселона» сыграет с «ПСЖ», «Бавария» – с «Арсеналом». Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионовСегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стадии 1/8 финала Лиги чемпионов-2016/17.Зидан взял 23 игрока «Реала» в Японию на клубный чемпионат мира«Реал» обнародовал состав, в котором команда отправилась на клубный чемпионат мира в Японию.Хоселу: Сложно представить, что «Реал» оставят вдесятером на «Сантьяго Бернабеу»Форвард «Депортиво» Хоселу считает, что в матче с «Реалом» (2:3) на «Сантьяго Бернабеу» судья Хайме Латре должен был удалять защитника «Реала» Данило.Роналду полетел с «Реалом» в Японию и пропустит церемонию вручения «Золотого мяча»Форвард «Реала» Криштиану Роналду не будет в понедельник присутствовать в Париже на церемонии вручения «Золотого мяча». Накануне он в составе «Реала» отправился в Японию на клубный чемпионат мира.«Реал» сыграет с «Америкой» в полуфинале клубного чемпионата мираОпределился соперник мадридского «Реала» в ½ финала чемпионата мира среди клубов.

Португалия
Португалиякалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Криштиану Роналду
Криштиану Роналдувсе новости
Золотой мяч
Золотой мяч

Cпецпредложение