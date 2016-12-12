Криштиану Роналду: Многим жертвую ради того, чтобы всегда быть лучшим
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду поделился эмоциями после завоевания четвертого «Золотого мяча».
«Это моя работа. Я многим жертвую ради того, чтобы всегда быть лучшим. Если «Реал» или сборная Португалии не выигрывает трофеи, то и я остаюсь без них. Для меня на первом месте стоят интересы команды», – цитирует 31-летнего футболиста Marca.
Отметим, что больше «Золотых мячей» лишь у одного игрока – форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси (5).
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