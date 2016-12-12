Криштиану Роналду: Многим жертвую ради того, чтобы всегда быть лучшим

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду поделился эмоциями после завоевания четвертого «Золотого мяча».



«Это моя работа. Я многим жертвую ради того, чтобы всегда быть лучшим. Если «Реал» или сборная Португалии не выигрывает трофеи, то и я остаюсь без них. Для меня на первом месте стоят интересы команды», – цитирует 31-летнего футболиста Marca.

Отметим, что больше «Золотых мячей» лишь у одного игрока – форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси (5).