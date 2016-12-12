Рафаэль Батыршин: Думаю, после паузы на Евротур уже буду в «Ак Барсе»

Защитник «Барса» Рафаэль Батыршин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от поражения в матче против «СКА-Невы» (2:3 Б).

- Хорошо, что команда прервала серию из трех матчей без голов. Надеюсь, это поможет команде почувствовать уверенность в дальнейшем, и таких серий больше не будет.

- У вас была серьезная травма, из-за которой вы и оказались в ВХЛ. Как себя чувствуете сейчас?

- Да, травма действительно была непростая. Тренеры первой команды посчитали, что лучше мне провести несколько матчей за фарм-клуб. По регламенту такое возможно, если хоккеист получил травму. Считаю, что ничего страшного в том, что я играю в ВХЛ, нет.

- Вернулись в ту форму, которая у вас была до травмы?

- Сложно сказать, все-таки в ВХЛ немного другой хоккей. Надо будет потренироваться с основной командой, чтобы понять свою готовность.

- Когда ждете свое возвращение в основу?

- Думаю, после паузы на Евротур я уже буду в «Ак Барсе», - сказал Батыршин корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «СКА-Нева» в матче регулярного чемпионата ВХЛ обыграл казанский «Барс» по буллитам со счетом 3:2. На шайбы Юрия Козловского и Михаила Милехина гости ответили точными бросками Дениса Голубева и Александра Протаповича. Решающий буллит реализовал Андрей Рычагов.

После этого матча петербуржцы занимают третье место в турнирной таблице, имея в активе 64 очка. Казанцы с 34 очками расположились на 23-м месте.

Следующий матч «СКА-Нева» проведет дома 16 декабря против «Звезды». «Барс» двумя днями ранее встретится на выезде с «Рязанью».