Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Гандбол  Венгрия- : -Норвегия
Футбол  Эвертон- : -Арсенал
Футбол  Борнмут- : -Лестер Сити
Гандбол  Дания- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Рафаэль Батыршин: Думаю, после паузы на Евротур уже буду в «Ак Барсе»

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник «Барса» Рафаэль Батыршин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от поражения в матче против «СКА-Невы» (2:3 Б).

- Хорошо, что команда прервала серию из трех матчей без голов. Надеюсь, это поможет команде почувствовать уверенность в дальнейшем, и таких серий больше не будет.

- У вас была серьезная травма, из-за которой вы и оказались в ВХЛ. Как себя чувствуете сейчас?
- Да, травма действительно была непростая. Тренеры первой команды посчитали, что лучше мне провести несколько матчей за фарм-клуб. По регламенту такое возможно, если хоккеист получил травму. Считаю, что ничего страшного в том, что я играю в ВХЛ, нет.

- Вернулись в ту форму, которая у вас была до травмы?
- Сложно сказать, все-таки в ВХЛ немного другой хоккей. Надо будет потренироваться с основной командой, чтобы понять свою готовность.

- Когда ждете свое возвращение в основу?
- Думаю, после паузы на Евротур я уже буду в «Ак Барсе», - сказал Батыршин корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «СКА-Нева» в матче регулярного чемпионата ВХЛ обыграл казанский «Барс» по буллитам со счетом 3:2. На шайбы Юрия Козловского и Михаила Милехина гости ответили точными бросками Дениса Голубева и Александра Протаповича. Решающий буллит реализовал Андрей Рычагов.

После этого матча петербуржцы занимают третье место в турнирной таблице, имея в активе 64 очка. Казанцы с 34 очками расположились на 23-м месте.

Следующий матч «СКА-Нева» проведет дома 16 декабря против «Звезды». «Барс» двумя днями ранее встретится на выезде с «Рязанью».  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Судья – американец? Арбитры отменили буллит в ВХЛ из-за сдвинутых воротСудья – американец? Арбитры отменили буллит в ВХЛ из-за сдвинутых воротВ матче ВХЛ, в котором петербургская «СКА-Нева» принимала казанский «Барс», произошел интересный эпизод, который долго обсуждали после матчаДмитрий Юдин: Не собираюсь свое место в СКА отдавать просто так, так что будем конкурировать с ЗубомЗащитник «СКА-Невы» Дмитрий Юдин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы над «Барсом» (3:2 Б), а также о конкуренции с Артемом Зубом в СКА.Петр Воробьев: Юдин уезжает на сборы с основной командой СКА, но он пока физически не готовГлавный тренер «СКА-Невы» Петр Воробьев поделился впечатлениями от победы над «Барсом» (3:2 Б).Федоров станет главным менеджером по селекции ЦСКА, Есмантович – и.о.президентаНаблюдательный совет ООО «ПХК ЦСКА» для совершенствования управления спортивной деятельностью вводит позиции президента клуба и главного менеджера по селекции, сообщается на официальном сайте армейцев.Айрат Кадейкин: Когда Батыршин вернется в «Ак Барс»? Это не ко мнеГлавный тренер «Барса» Айрат Кадейкин поделился впечатлениями от поражения в матче против «СКА-Невы» (2:3 Б).Нападающий Барнетт перешел из ЦСКА в «Амур»ЦСКА и «Амур» договорились о переходе форварда армейцев Джастина Барнетта в клуб из Хабаровска.КХЛ дисквалифицировала нападающего «Адмирала» Александрова на пять матчей за атаку судьи (видео)Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод прошедшего 10 декабря матча регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» - «Адмирал» (4:1) и принял решение наказать форварда дальневосточников Виктора Александрова.Леонид Вайсфельд: В формате «три на три» никакой эволюции не вижуГенеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд поделился мнением о возможном введении формата «три на три» в овертаймах матчей регулярного чемпионата КХЛ.Владимир Крикунов: Формат «три на три» добавит играм КХЛ зрелищностиГлавный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов поделился мнением о возможном введении формата «три на три» в овертаймах матчей регулярного чемпионата КХЛ.КХЛ 14 декабря рассмотрит введение формата «три на три»Генеральный менеджер «Автомобилиста» Олег Гросс сообщил, что общее собрание руководителей клубов КХЛ 14 декабря обсудит возможность введения формата «три на три» в матчах регулярного чемпионата.Свенссон заменит Карлссона в составе сборной Швеции на Кубок Первого каналаГолкипер «Спартака» Маркус Свенссон вызван в сборную Швеции для участия в Кубке Первого канала.«Идиот. Он для этого вернулся из Америки» Как Родченков покрывал игрока ЦСКА«Идиот. Он для этого вернулся из Америки» Как Родченков покрывал игрока ЦСКАОдна из записей в переписке бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова касается и игроков КХЛ.«Куньлунь» дома разгромил «Барыс»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Куньлунь Ред Стар» и «Барысом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Кунльлуня».Молодежная сборная России может сыграть со СКА в НовогорскеМолодежная сборная России ведет переговоры со СКА о проведении товарищеского матча перед отправлением на чемпионат мира в Канаду, сообщил главный тренер национальной команды Валерий Брагин.Проскуряков, Кольцов и Семин признаны лучшими игроками недели в КХЛКХЛ определила лучших игроков недели в регулярном чемпионате КХЛ.«Ак Барс» обменял Жукова на Григоренко«Ак Барс» и «Нефтехимик» произвели обмен. Форвард Евгений Григоренко продолжит карьеру в Казани, а форвард Михаил Жуков – в Нижнекамске.Илья Самсонов: Кошечкин сказал, чтобы без золота я не возвращалсяГолкипер «Магнитки» и молодежной сборной России Илья Самсонов рассказал о том, какое напутствие дал ему перед чемпионатом мира партнер по «Металлургу» Василий Кошечкин.«Сочи» поместил Скачкова в список отказовФорвард «Сочи» Евгений Скачков помещен в список отказов.Валерий Брагин: Если Самсонов будет в порядке, у второго номера будет максимум игра с латышамиГлавный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин объявил расклад по вратарям на чемпионат мира в Монреале и Торонто.Сергей Федоров: Возвращение Радулова в ЦСКА? Я о нем не думал, но почему нет?Главный менеджер ЦСКА Сергей Федоров затронул тему возможного возвращения в КХЛ нападающего Александра Радулова.

Ак Барс
Ак Барскалендарьстатистика
Рафаэль Батыршин
Рафаэль Батыршинвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение