«Манчестер Юнайтед» поздравил Роналду с завоеванием «Золотого мяча»

На официальной странице «Манчестер Юнайтед» в Twitter появилось сообщение, посвященное нападающему мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который сегодня стал обладателем «Золотого мяча» по версии журнала France Football.



«Поздравляем Криштиану Роналду, четырехкратного обладателя «Золотого мяча! Невероятно!, – говорится в сообщении.



Отметим, что больше трофеев лишь у одного игрока – форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси (5).

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 гг. В составе английского клуба он также выигрывал «Золотой мяч» и случилось это в 2008 году.

Congratulations to @Cristiano Ronaldo... Ballon d'Or winner for an incredible fourth time. 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/QS5AJs1ebm