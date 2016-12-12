Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Гандбол  Венгрия- : -Норвегия
Футбол  Эвертон- : -Арсенал
Футбол  Борнмут- : -Лестер Сити
Гандбол  Дания- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Манчестер Юнайтед» поздравил Роналду с завоеванием «Золотого мяча»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На официальной странице «Манчестер Юнайтед» в Twitter появилось сообщение, посвященное нападающему мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который сегодня стал обладателем «Золотого мяча» по версии журнала France Football.

«Поздравляем Криштиану Роналду, четырехкратного обладателя «Золотого мяча! Невероятно!, – говорится в сообщении.

Отметим, что больше трофеев лишь у одного игрока – форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси (5).

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 гг. В составе английского клуба он также выигрывал «Золотой мяч» и случилось это в 2008 году. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Роналду более, чем в два раза опередил Месси по итогам голосования за «Золотой мяч»Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду более чем в два раза опередил лидера «Барселоны» аргентинца Лионеля Месси в голосовании за «Золотой мяч».Криштиану Роналду: Мне будет тяжело выиграть «Золотой мяч» в пятый разКриштиану Роналду: Мне будет тяжело выиграть «Золотой мяч» в пятый разНападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями после вручения «Золотого мяча».Месси, Суарес и Неймар – в первой пятерке голосования за «Золотой мяч»Французский журнал France Football, который с этого года вернул себе права на вручение «Золотого мяча», подвел итоги голосования за престижный трофей.Роналду – обладатель «Золотого мяча»-2016! Полный рейтингРоналду – обладатель «Золотого мяча»-2016! Полный рейтингВ понедельник стало известно имя обладателя «Золотого мяча» – приза лучшему футболисту года.Криштиану Роналду: Многим жертвую ради того, чтобы всегда быть лучшимНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду поделился эмоциями после завоевания четвертого «Золотого мяча».«Реал» поздравил Роналду с завоеванием «Золотого мяча»На официальной странице мадридского «Реала» в Twitter появилось сообщение, посвященное нападающему «сливочных» Криштиану Роналду, который сегодня стал обладателем «Золотого мяча» по версии журнала France Football.«Золотой мяч» Роналду в картинках«Золотой мяч» Роналду в картинкахВсё, что нужно знать о том, за что 31-летнему форварду присудили приз по итогам 2016 года, – в инфографике «Советского спорта».Роналду – Месси – 4:5. В этом году «Золотой мяч» достался португальцуРоналду – Месси – 4:5. В этом году «Золотой мяч» достался португальцуПриз вернулся к истокам – лучшего футболиста мира выбирают не главные тренеры и капитаны сборных в компании журналистов, а только журналистыКриштиану Роналду стал обладателем «Золотого мяча»Криштиану Роналду стал обладателем «Золотого мяча»Назван обладатель золотого мяча за 2016 год. Этот приз достался нападающему мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.Марек Гамшик: «Наполи» не будет бояться Криштиану Роналду и «Реал»Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой итальянский клуб сыграет с мадридским «Реалом».Жозе Моуринью: Мы верим, что Мхитарян сыграет на РождествоЖозе Моуринью: Мы верим, что Мхитарян сыграет на РождествоНаставник «Манчестер Юнайтед» в преддверии матча с «Кристал Пэлас» ответил на вопросы журналистов.Жозе Моуринью: Очень жаль, что Мхитарян пропустит матчи, набрав свою лучшую формуГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью – о травме полузащитника Генриха Мхитаряна в матче 15-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».«Манчестер Сити» предлагает «Тоттенхэму» за Роуза 25 млн фунтовЗащитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз может покинуть клуб в январе 2017 года, сообщает издание Daily Mirror.«Манчестер Юнайтед» может пригласить Кавани на место Ибрагимовича«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 29-летнему нападающему «ПСЖ» и сборной Уругвая Эдинсону Кавани.Роналду полетел с «Реалом» в Японию и пропустит церемонию вручения «Золотого мяча»Форвард «Реала» Криштиану Роналду не будет в понедельник присутствовать в Париже на церемонии вручения «Золотого мяча». Накануне он в составе «Реала» отправился в Японию на клубный чемпионат мира.Жозе Моуринью: «Тоттенхэм» – одна из моих любимых команд в премьер-лигеГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оценил игру команды в матче 15-го тура премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (1:0) на «Олд Траффорд».Златан Ибрагимович: Сказал Погба, что ему лучше забить, потому что это последний штрафной, который я ему отдалФорвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович после матча 15-го тура с «Тоттенхэмом» (1:0) на «Олд Траффорд» пошутил, что больше не будет позволять полузащитнику Полю Погба исполнять штрафные удары.Генрих Мхитарян: Посвящаю свой гол болельщикам «МЮ» во всем миреПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян поделился впечатлениями после матча против «Тоттенхэма» в 15-м туре чемпионата Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.Старый добрый Жозе. За счет чего «МЮ» победил «Тоттенхэм»Старый добрый Жозе. За счет чего «МЮ» победил «Тоттенхэм»В центральном матче английского тура «Манчестер Юнайтед» победил «Тоттенхэм» - 1:0. «Советский спорт» делится подробностями.Мхитарян стал первым армянином, забившим мяч в английской премьер-лиге«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» в матче 15-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0. Единственный мяч забил армянский полузащитник Генрих Мхитарян.

Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Криштиану Роналду
Криштиану Роналдувсе новости
Золотой мяч
Золотой мяч

Cпецпредложение