Александр Медведев: КХЛ вряд ли поменяет статус белорусских хоккеистов до Олимпиады-2018
Член совета директоров
Континентальной хоккейной лиги, экс-президент КХЛ Александр Медведев сообщил,
что лига ряд ли лишит белорусских хоккеистов статуса легионеров до зимних
Олимпийских игр 2018 года.
«Думаю, до Олимпиады об
этом не стоит говорить, а вот после можно будет и поменять. Тем более, что наши
интеграционные процессы идут все активнее», - приводит «Р-Спорт» слова
Медведева.
В воскресенье заместитель
председателя Федерации хоккея Белоруссии (ФХРБ), член совета Международной
федерации хоккея (IIHF) Сергей Гончаров заявил, что ФХРБ поставит вопрос перед
КХЛ о лишении белорусских игроков статуса легионеров в ближайшем сезоне. На
сегодняшний день любой игрок, который не может выступать за сборную России,
считается легионером в КХЛ.
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