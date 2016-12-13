Александр Медведев: КХЛ вряд ли поменяет статус белорусских хоккеистов до Олимпиады-2018

Член совета директоров Континентальной хоккейной лиги, экс-президент КХЛ Александр Медведев сообщил, что лига ряд ли лишит белорусских хоккеистов статуса легионеров до зимних Олимпийских игр 2018 года.

«Думаю, до Олимпиады об этом не стоит говорить, а вот после можно будет и поменять. Тем более, что наши интеграционные процессы идут все активнее», - приводит «Р-Спорт» слова Медведева.

В воскресенье заместитель председателя Федерации хоккея Белоруссии (ФХРБ), член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Сергей Гончаров заявил, что ФХРБ поставит вопрос перед КХЛ о лишении белорусских игроков статуса легионеров в ближайшем сезоне. На сегодняшний день любой игрок, который не может выступать за сборную России, считается легионером в КХЛ.