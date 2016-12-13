«Терек» в Италии может сыграть с «Фиорентиной» и «Удинезе»

Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров сообщил, что футболисты его клуба зимой проведут два учебно-тренировочных сбора в Турции и один в Италии.

«Первый и второй сборы мы проведем в Турции, а третий - в Италии. Италия - не совсем обычный выбор. Но там есть возможность сыграть с «Удинезе» и «Фиорентиной». Чтобы стать сильнее, играть нужно с сильными командами», - приводит «Р-Спорт» слова Айдамирова.

По словам Айдамирова, футболисты выйдут из отпуска 13 января. Команда 13 и 14 января пройдет медосмотр в Москве, после чего вылетит в Турцию.

«Терек» после 17 туров занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Высшим достижением клуба в чемпионате является занятое в прошлом сезоне седьмое место.