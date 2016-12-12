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Месси, Суарес и Неймар – в первой пятерке голосования за «Золотой мяч»

Источник:  France FootballКомментарии

Французский журнал France Football, который с этого года вернул себе права на вручение «Золотого мяча», подвел итоги голосования за престижный трофей.

Первое место занял нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Вторая строчка осталась за форвардом «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелем Месси, а четвертое и пятое за партнерами Месси по клубу – Неймаром (сборная Бразилии) и Луисом Суаресом (сборная Уругвая). В тройку вклинился нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн.

1. Криштиану Роналду («Реал», сборная Португалии)
2. Лионель Месси («Барселона», сборная Аргентины)
3. Антуан Гризманн («Атлетико», сборная Франции)
4. Луис Суарес («Барселона», сборная Уругвая)
5. Неймар («Барселона», сборная Бразилии)
6. Гарет Бэйл («Реал», сборная Уэльса)
7. Рияд Марез («Лестер Сити», сборная Алжира)
8. Джейми Варди («Лестер Сити», сборная Англии)
9-10. Джанлуиджи Буффон («Ювентус», сборная Италии) и Пепе («Реал», сборная Португалии)
11. Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия» Д, сборная Габона)
12. Руй Патрисиу («Спортинг», сборная Португалии)
13. Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед», сборная Швеции)
14-15. Поль Погба («МЮ», сборная Франции) и Артуро Видаль («Бавария», сборная Чили)
16. Роберт Левандовски («Бавария», сборная Польши)
17-19. Тони Кроос («Реал», сборная Германии), Лука Модрич («Реал», сборная Хорватии), Димитри Пайет («Вест Хэм Юнайтед», сборная Франции)

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