Гендиректор «Терека»: Клуб продлит контракты с Ивановым, Уциевым и Садаевым

Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров сообщил, что клуб продлит истекающие летом 2017 года контракты с футболистами команды Олегом Ивановым, Ризваном Уциевым и Зауром Садаевым, а некоторые легионеры могут покинуть команду.

«Мы уже общаемся (с Ивановым). Олег сам хочет остаться. Он многое сделал для нашего клуба, поэтому желание взаимно. Переговоры идут.

Заканчиваются контракты у Уциева и Садаева. Но это наши воспитанники, они останутся, соглашения с ними мы продлим. По легионерам пока не все ясно. Кто-то останется, кто-то может уйти. Решим ближе к лету», - приводит «Р-Спорт» слова Айдамирова.

Иванов выступает за «Терек» с 2012 года. В 2015 году футболист, вызывавшийся в сборную России еще в 2008 году, вновь был приглашен в национальную команду и дебютировал за сборную в товарищеском матче с белорусами (4:2).