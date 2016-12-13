Гендиректор «Терека»: Клуб продлит контракты с Ивановым, Уциевым и Садаевым
Генеральный директор «Терека»
Ахмед Айдамиров сообщил, что клуб продлит истекающие летом 2017 года контракты
с футболистами команды Олегом Ивановым, Ризваном Уциевым и Зауром Садаевым, а
некоторые легионеры могут покинуть команду.
«Мы уже общаемся (с Ивановым).
Олег сам хочет остаться. Он многое сделал для нашего клуба, поэтому желание
взаимно. Переговоры идут.
Заканчиваются контракты у
Уциева и Садаева. Но это наши воспитанники, они останутся, соглашения с ними мы
продлим. По легионерам пока не все ясно. Кто-то останется, кто-то может уйти.
Решим ближе к лету», - приводит «Р-Спорт» слова Айдамирова.
Иванов выступает за «Терек» с
2012 года. В 2015 году футболист, вызывавшийся в сборную России еще в 2008 году,
вновь был приглашен в национальную команду и дебютировал за сборную в
товарищеском матче с белорусами (4:2).