Николай Комличенко: «Краснодару» по силам догнать «Спартак»
Нападающий чешского «Слована»
Николай Комличенко считает, что «Краснодар» способен догнать лидирующий в
чемпионате России по футболу московский «Спартак», несмотря на 12-очковое
отставание по очкам.
«Отрыв приличный, но игр еще
много, по-любому спартаковцы могут оступиться. А «Краснодару» надо
успешно выступать и ждать момента. Думаю, по силам догнать «Спартак», -
приводит «Р-Спорт» слова Комличенко, права на которого принадлежат
«Краснодару».
«Спартак» идет на первом месте
в чемпионате России, имея в активе 40 очков после 17 туров. «Краснодар»
занимает пятую позицию, отставая от лидера на 12 баллов (28).
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