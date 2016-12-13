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Николай Комличенко: «Краснодару» по силам догнать «Спартак»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Нападающий чешского «Слована» Николай Комличенко считает, что «Краснодар» способен догнать лидирующий в чемпионате России по футболу московский «Спартак», несмотря на 12-очковое отставание по очкам.

«Отрыв приличный, но игр еще много, по-любому спартаковцы могут оступиться. А «Краснодару» надо успешно выступать и ждать момента. Думаю, по силам догнать «Спартак», - приводит «Р-Спорт» слова Комличенко, права на которого принадлежат «Краснодару».

«Спартак» идет на первом месте в чемпионате России, имея в активе 40 очков после 17 туров. «Краснодар» занимает пятую позицию, отставая от лидера на 12 баллов (28).

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