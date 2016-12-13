Состоялся выход обновления 7.00 для Dota 2

Компания Valve выпустила глобальное обновление 7.00 для клиента Dota 2.



Основные изменения:

Новый герой - Monkey King





Способности героя:



Boundless Strike Monkey King. Расширяет свой посох и ударяет по земле, станит врагов на пути скилла и наносит критический урон



Tree Dance. Monkey King прыгает по верхушкам деревьев, ища возможность использовать Primal Spring. Активирует способность Primal Spring.



Primal Spring. Из его скрытого наблюдательного пункта на верхушках деревьев Monkey King прыгает в бой, замедляя и повреждая любых врагов в области воздействия, зависимо от того, как долго он используется



Jingu Mastery Monkey King. Заряжает свой легендарный посох силой, когда поражает своих врагов, получая бонус к урону, и получает вампиризм на ограниченное число ударов.



Mischief. Врожденная сила. Monkey King меняет свою форму, чтобы обмануть своих врагов, используя свое окружение в качестве вдохновения для маскировки



Wukong's Command Monkey King. Вызывает армию обезьян, которые помогают ему в битве.



Дерево талантов

Каждый из героев получил ряд талантов, которые они могут выбирать на 10/15/20/25 уровнях. Эти таланты станут мощным улучшением их базовых способностей. Каждый уровень состоит из уникальных ответвлений, и выбрав одну, другие станут недоступными. Каждый герой наделен уникальным набором талантов.





Новые модели героев: Viper, Enigma и Slardar.

Новый предыгровой экран

В новом патче изменено место нахождения Рошана, переделаны карта, расположение рун, лагеря нейтральных крипов, герои, предметы, интерфейс, а также переработана система получения опыта и золота.