Мадридский «Атлетико» крупно проиграл «Вильярреалу»

Футболисты «Вильярреала» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Испании нанесли поражение мадридскому «Атлетико».

Встреча, прошедшая в понедельник в Вильярреале на стадионе «Эль-Мадригал», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. В их составе по голу забили Мануэль Тригерос, Хонатан дос Сантос и Роберто Сориано.

Таким образом, «Вильярреал» набрал 26 очков и вышел на пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, опередив на одно очко «Атлетико».

В матчах следующего тура «Вильярреал» 17 декабря на выезде сыграет со «Спортингом», а «Атлетико» в этот день примет «Лас-Пальмас».