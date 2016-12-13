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Мадридский «Атлетико» крупно проиграл «Вильярреалу»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мадридский «Атлетико» крупно проиграл «Вильярреалу»
Источник: Reuters

Футболисты «Вильярреала» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Испании нанесли поражение мадридскому «Атлетико».

Встреча, прошедшая в понедельник в Вильярреале на стадионе «Эль-Мадригал», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. В их составе по голу забили Мануэль Тригерос, Хонатан дос Сантос и Роберто Сориано.

Таким образом, «Вильярреал» набрал 26 очков и вышел на пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, опередив на одно очко «Атлетико».

В матчах следующего тура «Вильярреал» 17 декабря на выезде сыграет со «Спортингом», а «Атлетико» в этот день примет «Лас-Пальмас».

Матч

Вильярреал - Атлетико - 3:0 (2:0)

Голы

Тригерос 28 (1:0). дос Сантос 38 (2:0). Сориано Р. 90 (3:0).

Состав

Вильярреал: Асенхо, Коста, Марио, Гонсалес А., Руис, дос Сантос, Сориано Р., Тригерос (Н'Диай, 90), Сориано Б., Пато (Эрнандес, 79), Сансоне (Сантос, 90)

Атлетико: Облак (Мойя, 41), Годин, Савич, Эрнандес Л., Хуанфран, Коке, Тьягу (Сауль, 30), Габи, Корреа (Карраско, 65), Гризманн, Гамейро

Предупреждения:

Сансоне, 42; дос Сантос, 45; Гонсалес А., 85 - Корреа, 45; Габи, 67; Сауль, 85

Судья:

Алехандро Эрнандес (Испания)

Место и дата

12 декабря 22:45, Мадригал, Онлайн-трансляция

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