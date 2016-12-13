Мадридский «Атлетико» крупно проиграл «Вильярреалу»
Футболисты «Вильярреала» в
домашнем матче 15-го тура чемпионата Испании нанесли поражение мадридскому «Атлетико».
Встреча, прошедшая в
понедельник в Вильярреале на стадионе «Эль-Мадригал», завершилась со счетом 3:0
в пользу хозяев поля. В их составе по голу забили Мануэль Тригерос, Хонатан дос
Сантос и Роберто Сориано.
Таким образом, «Вильярреал»
набрал 26 очков и вышел на пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании,
опередив на одно очко «Атлетико».
В матчах следующего тура «Вильярреал» 17 декабря на выезде сыграет со «Спортингом», а «Атлетико» в этот день примет «Лас-Пальмас».
Матч
Вильярреал - Атлетико - 3:0 (2:0)
Голы
Тригерос 28 (1:0). дос Сантос 38 (2:0). Сориано Р. 90 (3:0).
Состав
Вильярреал: Асенхо, Коста, Марио, Гонсалес А., Руис, дос Сантос, Сориано Р., Тригерос (Н'Диай, 90), Сориано Б., Пато (Эрнандес, 79), Сансоне (Сантос, 90)
Атлетико: Облак (Мойя, 41), Годин, Савич, Эрнандес Л., Хуанфран, Коке, Тьягу (Сауль, 30), Габи, Корреа (Карраско, 65), Гризманн, Гамейро
Предупреждения:
Сансоне, 42; дос Сантос, 45; Гонсалес А., 85 - Корреа, 45; Габи, 67; Сауль, 85
Судья:
Алехандро Эрнандес (Испания)
Место и дата
12 декабря 22:45, Мадригал, Онлайн-трансляция