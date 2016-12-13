Сергей Ребров: К сожалению, в матче с «Шахтером» мы поддались на провокации

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров после поражения своей команды от донецкого «Шахтера» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Украины (3:4) посетовал на провокации со стороны соперника.

«Думаю, игру можно поделить на две части: до удаления и после него. Во время установки перед игрой говорили ребятам, что 100 процентов будут провокации с обеих сторон, и нам нельзя на них поддаваться. К сожалению, поддались. После того, как остались в меньшинстве, конечно, сложно играть с такой командой, как «Шахтер». Мы старались, создавали моменты, и мне не в чем упрекнуть ребят», - приводит официальный сайт «Динамо» слова Реброва.

Встреча, прошедшая в понедельник в Киеве, завершилась со счетом 4:3 в пользу «Шахтера». В составе гостей по голу забили Фред и Факундо Феррейра (58). Дважды собственные ворота поразил защитник «Динамо» Евгений Хачериди. У киевлян отличились Жуниор Мораеш, Сергей Рыбалка и Артем Беседин.

«Шахтер» набрал 50 очков и упрочил лидерство в чемпионате Украины, опережая на 13 очков «Динамо», занимающее второе место.

Напомним, что встреча была омрачена потасовкой футболистов. Драку на 59-й минуте спровоцировал бразильский нападающий бело-голубых Жуниор Мораеш, ударивший локтем в лицо полузащитника соперников Тараса Степаненко. За партнера вступились игроки дончан, однако это еще больше завело Мораеша, который нанес удары сначала Александру Кучеру, а затем капитану гостей Дарио Срне.