Сергей Ребров: К сожалению, в матче с «Шахтером» мы поддались на провокации
Главный тренер киевского «Динамо»
Сергей Ребров после поражения своей команды от донецкого «Шахтера» в домашнем
матче 18-го тура чемпионата Украины (3:4) посетовал на провокации со стороны
соперника.
«Думаю, игру можно поделить на две части: до удаления и после него. Во время установки перед игрой говорили ребятам, что 100 процентов будут провокации с обеих сторон, и нам нельзя на них поддаваться. К сожалению, поддались. После того, как остались в меньшинстве, конечно, сложно играть с такой командой, как «Шахтер». Мы старались, создавали моменты, и мне не в чем упрекнуть ребят», - приводит официальный сайт «Динамо» слова Реброва.
Встреча, прошедшая в понедельник в Киеве, завершилась со счетом 4:3 в пользу «Шахтера». В составе гостей по голу забили Фред и Факундо Феррейра (58). Дважды собственные ворота поразил защитник «Динамо» Евгений Хачериди. У киевлян отличились Жуниор Мораеш, Сергей Рыбалка и Артем Беседин.
«Шахтер» набрал 50 очков и упрочил лидерство в чемпионате Украины, опережая на 13 очков «Динамо», занимающее второе место.
Напомним, что встреча была омрачена потасовкой футболистов. Драку на 59-й минуте спровоцировал бразильский нападающий бело-голубых Жуниор Мораеш, ударивший локтем в лицо полузащитника соперников Тараса Степаненко. За партнера вступились игроки дончан, однако это еще больше завело Мораеша, который нанес удары сначала Александру Кучеру, а затем капитану гостей Дарио Срне.
Матч
Голы
Мораеш 1 (1:0). Хачериди 3 (1:1 - автогол). Рыбалка 30 (2:1). Фред 50 (2:2). Феррейра 58 (2:3). Хачериди 88 (2:4 - автогол). Беседин 90 (3:4).
Состав
Динамо К: Рудько, Бурда, Вида, Хачериди, Макаренко, Рыбалка, Сидорчук (Беседин, 71), Буяльский (Гармаш, 58), Ярмоленко, Гонсалес (Цыганков, 81), Мораеш
Шахтер: Пятов, Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили, Фред, Степаненко (Малышев, 90), Коваленко (Тайсон, 72), Марлос (Дентиньо, 80), Бернард, Феррейра
Предупреждения:
Бурда, 53; Рыбалка, 56; Гонсалес, 64 - Степаненко, 28; Срна, 65; Фред, 86; Дентиньо, 90
Удаления:
Судья:
Анатолий Жабченко (Украина)
Место и дата
12 декабря 20:00, НСК Олимпийский, Текстовая трансляция