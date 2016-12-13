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Сергей Ребров: К сожалению, в матче с «Шахтером» мы поддались на провокации

Источник:  ФК «Динамо» (Киев)Комментарии

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров после поражения своей команды от донецкого «Шахтера» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Украины (3:4) посетовал на провокации со стороны соперника.

«Думаю, игру можно поделить на две части: до удаления и после него. Во время установки перед игрой говорили ребятам, что 100 процентов будут провокации с обеих сторон, и нам нельзя на них поддаваться. К сожалению, поддались. После того, как остались в меньшинстве, конечно, сложно играть с такой командой, как «Шахтер». Мы старались, создавали моменты, и мне не в чем упрекнуть ребят», - приводит официальный сайт «Динамо» слова Реброва.

Встреча, прошедшая в понедельник в Киеве, завершилась со счетом 4:3 в пользу «Шахтера». В составе гостей по голу забили Фред и Факундо Феррейра (58). Дважды собственные ворота поразил защитник «Динамо» Евгений Хачериди. У киевлян отличились Жуниор Мораеш, Сергей Рыбалка и Артем Беседин.

«Шахтер» набрал 50 очков и упрочил лидерство в чемпионате Украины, опережая на 13 очков «Динамо», занимающее второе место.

Напомним, что встреча была омрачена потасовкой футболистовДраку на 59-й минуте спровоцировал бразильский нападающий бело-голубых Жуниор Мораеш, ударивший локтем в лицо полузащитника соперников Тараса Степаненко. За партнера вступились игроки дончан, однако это еще больше завело Мораеша, который нанес удары сначала Александру Кучеру, а затем капитану гостей Дарио Срне.

Матч

Динамо К - Шахтер - 3:4 (2:1)

Голы

Мораеш 1 (1:0). Хачериди 3 (1:1 - автогол). Рыбалка 30 (2:1). Фред 50 (2:2). Феррейра 58 (2:3). Хачериди 88 (2:4 - автогол). Беседин 90 (3:4).

Состав

Динамо К: Рудько, Бурда, Вида, Хачериди, Макаренко, Рыбалка, Сидорчук (Беседин, 71), Буяльский (Гармаш, 58), Ярмоленко, Гонсалес (Цыганков, 81), Мораеш

Шахтер: Пятов, Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили, Фред, Степаненко (Малышев, 90), Коваленко (Тайсон, 72), Марлос (Дентиньо, 80), Бернард, Феррейра

Предупреждения:

Бурда, 53; Рыбалка, 56; Гонсалес, 64 - Степаненко, 28; Срна, 65; Фред, 86; Дентиньо, 90

Удаления:

Мораеш, 61; Рыбалка, 90 - нет

Судья:

Анатолий Жабченко (Украина)

Место и дата

12 декабря 20:00, НСК Олимпийский, Текстовая трансляция

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