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Станислав Черчесов: По Кубку конфедераций можно будет судить о сборной России

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что страна и футбольная сборная постараются приложить максимум усилий, чтобы оставить приятное впечатление от выступления на Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018.

«Сейчас внимание всей мировой общественности приковано к России, ведь мы организовали Олимпиаду в Сочи, готовимся принять чемпионат мира в 2018 году, а также из-за нашей политики. В этом нет ничего нового. Конечно, мы хотим произвести на всех самое лучшее впечатление. В следующем году пройдет Кубок конфедераций, который станет для нас испытанием - по нему можно будет судить о команде», - приводит Polskatimes.pl слова Черчесова.

По итогам жеребьевки Кубка конфедераций в группе А сборной России в соперники достались национальные команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. Другой квартет составили сборные Чили, Австралии, Германии и одна из африканских национальных команд, которая определится позднее.

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