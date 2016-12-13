Станислав Черчесов: По Кубку конфедераций можно будет судить о сборной России
Главный тренер сборной России
Станислав Черчесов сообщил, что страна и футбольная сборная постараются приложить
максимум усилий, чтобы оставить приятное впечатление от выступления на Кубке
конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018.
«Сейчас внимание всей мировой
общественности приковано к России, ведь мы организовали Олимпиаду в Сочи,
готовимся принять чемпионат мира в 2018 году, а также из-за нашей политики. В
этом нет ничего нового. Конечно, мы хотим произвести на всех самое лучшее
впечатление. В следующем году пройдет Кубок конфедераций, который станет для
нас испытанием - по нему можно будет судить о команде», - приводит Polskatimes.pl
слова Черчесова.
По итогам жеребьевки Кубка
конфедераций в группе А сборной России в соперники достались национальные
команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. Другой квартет составили сборные
Чили, Австралии, Германии и одна из африканских национальных команд, которая
определится позднее.