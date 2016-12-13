Сергей Ковалев: Я упертый, но не баран

Российский боксер Сергей Ковалев рассказал, что не позволило ему завершить карьеру при неудачах.

– Что вас мотивировало на протяжении всей вашей карьеры?

– Упертость по жизни. Может, сказывается знак зодиака (овен), хотя я мало в это верю. Я упертый, но не баран. Может, это. И характер тоже. Чтобы уйти в одно дело, из другого надо выйти. Боксу я отдал все силы и потерял возможность, чтобы учиться.

Я бы не стал боксировать, если бы остался в России. Мне в жизни повезло встретить одного человека, который посоветовал мне уехать в Америку (Эгис Климас). Я долго думал, стоит ли оно того. Мне было за себя обидно, что я 16 лет отдал боксу, а заработал за любительскую карьеру 33 квадратных метра и поддержанную «четверку». Я пришел в бокс, чтобы обеспечить себя и семью. Жалко было все оставлять, не заработав ничего, - сказал Ковалев.

Напомним, россиянин в крайнем поединке уступил своему Андре Уорду единогласным решением судей и не сумел защитить титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе.