Сергей Ковалев: В единоборствах успеха добиваются те, у кого было тяжелое детство

Российский боксер Сергей Ковалев заявил, что для того, чтобы достичь больших успехов в индивидуальных видах спорта, нужно пройти через большие трудности в раннем возрасте.

– Я считаю, что каждый в жизни может стать чемпионом или победителем в своем деле – в спорте или жизни. Главное к этому стремится.

Спорт – разный. В индивидуальном спорте, как бокс, наверное, нужно пройти что-то в жизни, вырастить в тех условиях, которые дадут заряд. Сытый не будет бороться за кусок хлеба. Зачем ему напрягаться, если холодильник полон? С нормальным детством человек спокойно может проявить себя в командных видах спорта. Но в единоборствах, я считаю, что успеха добиваются те, у кого было тяжелое детство, - сказал Ковалев.

Напомним, россиянин в крайнем поединке уступил своему Андре Уорду единогласным решением судей и не сумел защитить титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе.