Сергей Ковалев: Я переоценил Уорда и перестарался при подготовке к бою

Российский боксер Сергей Ковалев назвал причины поражения от Андре Уорда.

– Сейчас я уже с уверенностью могу сказать, что допустил грубые ошибки при подготовке к боям с Чилембой и Уордом. Я «пересидел» в горах. И это сыграло свою роль. Бой с Чилембой я не так много анализировал, поскольку победил в нем. Но с Уордом мне присудили поражение. Поэтому мы досконально проанализировали бой, пообщались со специалистами. После этого я сделал вывод, что пять недель в горах – это слишком много. Нужно было провести три.

Причем я переоценил Уорда и старался сделать больше: быстрее бегать, работать на выносливость и силу удара. Это я делал, чтобы ни в чем не уступать. Перестарался. Поэтому я думаю, что следующий бой пройдет по другому сценарию, - сказал Ковалев.

Напомним, россиянин в крайнем поединке уступил своему Андре Уорду единогласным решением судей и не сумел защитить титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе.