Станислав Черчесов: Работа в сборной России – вершина в моей тренерской карьере

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что работа в национальной команде является вершиной в его тренерской карьере.

«Я сейчас работаю в сборной, потому что хочу этого. Я сидел у себя дома в Австрии, отдыхал. Это было 15 августа. Мне впервые позвонили – глава РФС Мутко пригласил меня на пост главного тренера сборной. РФС хотел видеть меня, так что начались переговоры. Я высказал свои ожидания, они - свои предложения. И, наконец, мы пришли к соглашению. Теперь все зависит от подхода, перспектив. Но я точно знаю, что это - вершина моей тренерской карьеры. Сейчас я нахожусь в ситуации, когда другие тренеры должны помочь мне при формировании сборной. Такова наша профессия», - приводит Polskatimes.pl слова Черчесова.

Напомним, Станислав Черчесов официально возглавил сборную России 11 августа 2016 года. Предыдущий наставник сборной России Леонид Слуцкий покинул свой пост в конце июня после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы 2016 года, где она набрала всего одно очко в трех матчах группового этапа.

В 2017 году сборной России предстоит выступить на домашнем Кубке конфедераций, а в 2018-м – домашнем чемпионате мира. По итогам жеребьевки Кубка конфедераций-2017 в группе А сборной России в соперники достались национальные команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. Другой квартет составили сборные Чили, Австралии, Германии и одна из африканских национальных команд, которая определится позднее.