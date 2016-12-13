Антуан Гризманн: Быть лучшим после Роналду и Месси – это большая честь
Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн, который занял третье место в опросе за «Золотой мяч»-2016, отдал должное вышестоящим – португальцу Криштиану Роналду и аргентинцу Лионелю Месси.
«Месси и Роналду – это две действующие легенды. Быть лучшим после них - это большая честь и удовольствие. Нужно продолжать забивать, работать, получать удовольствие и дарить его своим болельщикам», - приводит Goal слова Гризманна.
Криштиану Роналду более чем в
два раза опередил Лионеля Месси в голосовании за «Золотой мяч».