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Антуан Гризманн: Быть лучшим после Роналду и Месси – это большая честь

Источник:  Goal.comКомментарии

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн, который занял третье место в опросе за «Золотой мяч»-2016, отдал должное вышестоящим – португальцу Криштиану Роналду и аргентинцу Лионелю Месси.

«Месси и Роналду – это две действующие легенды. Быть лучшим после них - это большая честь и удовольствие. Нужно продолжать забивать, работать, получать удовольствие и дарить его своим болельщикам», - приводит Goal слова Гризманна.

Криштиану Роналду более чем в два раза опередил Лионеля Месси в голосовании за «Золотой мяч». Эту награду ежегодно вручает французский журнал France Football лучшему футболисту планеты. Португалец по результатам голосования журналистов набрал 745 очков. Второе место в голосовании занял пятикратный обладатель «Золотого мяча» 29-летний Месси – 316 очков. На счету нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна, занявшего третье место, 198 очков.

Роналду – обладатель «Золотого мяча»-2016! Полный рейтинг.

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