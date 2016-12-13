Роналду с «Золотым мячом», два паса Малкина и ответ Мамаева Кононову. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра вторника.

1. Криштиану Роналду более чем в два раза опередил Лионеля Месси в голосовании за «Золотой мяч». Эту награду ежегодно вручает французский журнал France Football лучшему футболисту планеты. Португалец по результатам голосования журналистов набрал 745 очков. Второе место в голосовании занял пятикратный обладатель «Золотого мяча» 29-летний Месси – 316 очков. На счету нападающего «Атлетико» француза Антуана Гризманна, занявшего третье место, 198 очков.

2. После завоевания четвертого в своей карьере «Золотого мяча» Криштиану Роналду отметил, что много жертвует ради того, чтобы быть лучшим. «Если «Реал» или сборная Португалии не выигрывает трофеи, то и я остаюсь без них. Для меня на первом месте стоят интересы команды», - подчеркнул португалец.

3. В понедельник поздно вечером свою награду получил нападающий «Ростова» и сборной Ирана Сердар Азмун. Он был признан лучшим молодым игроком Азии по итогам 2016 года. Азмун провел в нынешнем сезоне 24 матча за «Ростов» во всех турнирах и забил 6 мячей.

4. Хоккеисты «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в овертайме проиграли «Бостону» - 1:2. Что касается россиян, то вратарь гостей Антон Худобин остался в запасе. У хозяев Александр Радулов и Алексей Емелин результативными действиями не отметились, а Андрей Марков отдал голевой пас.

5. А «Питтсбург» Евгения Малкина в домашнем матче с «Аризоной» не испытал серьезных проблем, забросив в ворота соперника семь безответных шайб – 7:0. Малкин провел на льду 16 минут, нанес четыре броска, отдал два голевых паса, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

6. Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов подверг критике игру и поведение бывшего подопечного Павла Мамаева, а также рассказал, как отреагировал на скандальную историю, связанную с вечеринкой в Монте-Карло. «Вот сейчас видите сами, что он после той истории так и не смог прийти в себя. Потом была травма, после которой сложно было восстановиться. Я вот смотрел на всю эту ситуацию и думал, как такое возможно», - сказал Олег Кононов.

7. Позже Павел Мамаев в «твиттере» отреагировал на критику бывшего наставника. «Олег Георгиевич не ожидал от Вас...», – написал Мамаев.

8. Футболисты мадридского «Атлетико» в выездном матче 15-го тура чемпионата Испании крупно проиграли «Вильярреалу» - 0:3. «Вильярреал» набрал 26 очков и вышел на пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, опередив на одно очко «Атлетико». Лидирует «Реал» (37 очков), а второй в чемпионате идет «Барселона» (31 очко).

9. Футболисты «Фиорентины» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Италии переиграли «Сассуоло» - 2:1. В составе хозяев дублем отметился Никола Калинич. «Фиорентина» набрала 26 очков и вышла на седьмое место в турнирной таблице серии А.

10. В центральном матче 16-го тура серии А «Рома» дома одолела «Милан» (1:0) и вышла на чистое второе место. Теперь у «Ромы» 35 очков, у «Милана» осталось 32 очка, а лидирует «Ювентус» - 39 очков.

11. Футболисты донецкого «Шахтера» в матче 18-го тура чемпионата Украины в гостях обыграли киевское «Динамо» - 4:3. В составе «горняков» по голу забили Фред и Факундо Феррейра (58). Дважды собственные ворота поразил защитник «Динамо» Евгений Хачериди. У киевлян отличились Жуниор Мораеш, Сергей Рыбалка и Артем Беседин. «Шахтер» набрал 50 очков и упрочил лидерство в чемпионате Украины, опережая на 13 очков «Динамо».

12. Встреча «Динамо» - «Шахтер» была омрачена потасовкой футболистов. Ее на 59-й минуте спровоцировал бразильский нападающий бело-голубых Жуниор Мораеш, ударивший локтем в лицо полузащитника соперников Тараса Степаненко. За партнера вступились игроки дончан, однако это еще больше завело Мораеша, который нанес удары сначала Александру Кучеру, а затем капитану гостей Дарио Срне.

13. Кроме того, после окончания матча с «горняками» свое решение о завершении карьеры озвучил прославленный украинский вратарь Александр Шовковский. «Подошла к завершению моя более чем 20-летняя карьера игрока. Все эти годы я был счастлив защищать цвета клуба «Динамо» Киев. Настало время сказать спасибо клубу и болельщикам!» - сказал Шовковский.

14. В понедельник в Сургуте стартовал Финал шести Кубка России по волейболу. В стартовом матче группы А «Локомотив» в трех партиях одолел «Факел» - 3:0 (25:15, 25:23, 27:25). В группе В «Белогорье» также в трех сетах одолело хозяев паркета – «Газпром-Югру» - 3:0 (25:22, 25:22, 25:18).

Именинники: 13 декабря свое 47-летие отмечает прославленный советский и российский хоккеист Сергей Федоров. Ныне Сергей Викторович – главный менеджер ЦСКА.

Цитата дня: «Мамаев после вечеринки в Монте-Карло так и не пришел в себя» (Олег Кононов).

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Видео дня: Драка футболистов в матче «Динамо» (Киев) – «Шахтер».