Андрей Кириленко напишет диссертацию на тему антидопинга

Президент РФБ Андрей Кириленко сообщил, что решил заняться научной деятельностью и скоро напишет диссертацию на тему антидопинга.

- Вы спросите, зачем мне всё это нужно? Главный момент - опыт, который накоплен за всю мою карьеру. Начиная с детского баскетбола и заканчивая НБА, а это 13 сезонов в лучшей баскетбольной лиге мира плюс выступления за национальную сборную, - рассказал президент РФБ «Известиям». - Столько знаний и опыта, что их хочется как-то систематизировать, положить на бумагу, расставить по полочкам. Тем более в моей нынешней профессии это будет крайне полезно. Ведь изо дня в день я постоянно сталкиваюсь с темой антидопинга и fair play - от детского до взрослого баскетбола и баскетбола высших достижений. Пока я еще ни с кем не консультировался, но планирую встречаться со специалистами - во-первых, из НБА, там очень серьезная антидопинговая программа. Во-вторых, с представителями ФИБА и Международного олимпийского комитета (МОК). К этим специалистам у меня есть прямой доступ. И когда работа начнется, естественно, я буду консультироваться, советоваться, спрашивать и уточнять детали.

Над диссертацией президент РФБ намерен работать под руководством научных сотрудников Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

