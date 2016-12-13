Юниорская сборная России победила команду западной Канады на Кубке вызова
Юниорская сборная России провела первый матч группового этапа Кубка вызова против сборной Канады Запад.
Встреча завершилась победой российской команды со счетом 5:3. В составе сборной России шайбы забросили Михаил Бицадзе, Алексей Липанов (дубль), Андрей Свечников и Иван Чехович.
Второй матч группового этапа Мирового кубка вызова сборная России U18 проведет в ночь с 13 на 14 декабря против команды Швейцарии.
Кубок вызова
Россия U18 - Канада Запад - 5:3 (2:0; 1:3; 2:0)
Шайбы: Бицадзе, Липанов, Свечников, Липанов, Чехович - Тернбулл, Куп, Тернбулл
Вратари: Райко - Галайда
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