Федор Щербаченко: Вклад Глушакова в первое место «Спартака» очень велик

Бывший главный тренер «Кубани» Федор Щербаченко выбрал лучшего футболиста России по итогам первого круга.

- Пожалуй, Денис Глушаков. «Спартак» идет на первом месте, а он стал лидером красно-белых, забил много решающих голов. Глушаков заматерел, вокруг него и строится сегодня команда. Этим он выделяется, если сравнивать его с другими игроками, например с зенитовцем Жулиано. Конечно, бразильский полузащитник — классный футболист, здорово провел некоторые матчи, но по сумме всех качеств я бы Глушакова поставил сейчас выше. Он был самым стабильным в первой части чемпионата. Вклад Глушакова в первое место «Спартака» очень велик.

Глушаков добавил в отборе мяча, но я помню его еще щупленьким мальчиком в составе «Ники». Еще тогда обращал внимание, что Денис — техничный игрок, он мог отдать хорошую передачу, заложить красивый финт. Потом из него уже попытались сделать «чистого опорного». Сегодня я бы назвал его универсальным полузащитником, - цитирует Щербаченко «Спорт день за днем».

Напомним, что в текущем сезоне в РФПЛ Глушаков провел за «Спартак» 15 матчей, забил четыре мяча и отметился результативной передачей.