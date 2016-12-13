Тарьей Бе пропустит этап Кубка мира в Нове Место
Определился состав сборной Норвегии на третий этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в чешском Нове Место.
В состав не попал Тарьей Бе, пропустивший два первыхэтапа из-за проблем со здоровьем.
Состав сборной Норвегии:
Мужчины: Уле Эйнар Бьорндален, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен, Ларс Хельге Биркеланд, Эрленд Бьонтегорд, Фредрик Йессбакк.
Женщины: Тириль Экхофф, Фанни Хорн Биркеланд, Марте Олсбю, Хильде Фенне, Кайя Вейен Николайсен.
Третий этап пройдет с 15 по 18 декабря. Полное расписание ЗДЕСЬ
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