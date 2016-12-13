Роман Трушечкин: Гончаренко – понятный и естественный выбор ЦСКА

Комментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин рассказал, каким будет ЦСКА без главного тренера Леонида Слуцкого.

- ЦСКА Виктора Гончаренко будет выглядеть как сумма его личных навыков и современного армейского имущества, движимого и недвижимого. Хотя зимой команда ждет и пополнения. В частности, уже зашла речь о досрочном отзыве в Москву защитника Васина.

Начать следует все-таки с навыков тренера. Их за время работы в России у Гончаренко стало заметно больше. Виктор был и остается специалистом, способным управлять командой в еврокубках, но, поработав в непростых условиях Урала, уверенно пересдал на права вождения команды вообще.

ЦСКА сейчас нуждается в стабильном результате при ограниченных ресурсах. Очень похоже, новый тренер располагает нужным инструментарием. ЦСКА вынужденно затеял омоложение состава: к Головину присоединились Гордюшенко и Чалов. У Гончаренко в «Уфе» такой проект целенаправленно реализуется с самого начала сезона.

Главное, что нужно сейчас сказать себе каждому болельщику ЦСКА: в это не самое простое, но и не самое пропащее время в клуб приходит тренер, про которого можно смело сказать – свой. Молодой, но с опытом. Прагматичный. Говорящий на русском языке. Для армейской команды-семьи, которая и принимает не всех, и расстается с людьми, как будто от сердца отрывает, Гончаренко – понятный и естественный выбор, - написал Трушечкин на официальном сайте «Матч ТВ».

Напомним,вчера ПФК ЦСКА объявил о том, что Гончаренко стал главным тренером команды. В нынешнем сезоне 39-летний белорусский специалист работал с «Уфой», которая после 17 туров занимает восьмое место в премьер-лиге.