8 очков Мозгова не спасли «Лейкерс» от седьмого поражения подряд в НБА

«Сакраменто» одержал победу над «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Российский центровой гостей Тимофей Мозгов провел на площадке 23 минуты, набрал восемь очков и сделал шесть подборов и один перехват.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Демаркус Казинс, в его активе 31 очко.

«Лейкерс» потерпел седьмое поражение подряд в НБА. После этого матча команда занимает десятое место в Западной конференции, «Сакраменто» расположился на девятой строчке.