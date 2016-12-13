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8 очков Мозгова не спасли «Лейкерс» от седьмого поражения подряд в НБА

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Сакраменто» одержал победу над «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Российский центровой гостей Тимофей Мозгов провел на площадке 23 минуты, набрал восемь очков и сделал шесть подборов и один перехват. 

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Демаркус Казинс, в его активе 31 очко. 

«Лейкерс» потерпел седьмое поражение подряд в НБА. После этого матча команда занимает десятое место в Западной конференции, «Сакраменто» расположился на девятой строчке. 

Матч

Сакраменто - Лейкерс - 116:92

Место и дата

13 декабря 06:30, ARCO Арена, Онлайн-трансляция

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