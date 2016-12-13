8 очков Мозгова не спасли «Лейкерс» от седьмого поражения подряд в НБА
«Сакраменто» одержал победу над «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Российский центровой гостей Тимофей Мозгов провел на площадке 23 минуты, набрал восемь очков и сделал шесть подборов и один перехват.
Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Демаркус Казинс, в его активе 31 очко.
«Лейкерс» потерпел седьмое поражение подряд в НБА. После этого матча команда занимает десятое место в Западной конференции, «Сакраменто» расположился на девятой строчке.
Матч
Сакраменто - Лейкерс - 116:92
Место и дата
13 декабря 06:30, ARCO Арена, Онлайн-трансляция
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