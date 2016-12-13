Фабрегас отклонил предложение китайского клуба с зарплатой 31 млн евро в год

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас отказался продолжить карьеру в китайском клубе, сообщает Marca.

По информации источника, футболисту сборной Испании был предложен контракт с годовой зарплатой в 31 миллион евро, но 29-летний полузащитник не хочет покидать топ-чемпионат.

Ранее интерес к Фабрегасу проявляли итальянские клубы - «Милан» и «Рома».

В текущем сезоне Сеск Фабрегас принял участие в восьми матчах «Челси». Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 45 млн евро, а его контракт с «Челси» рассчитан до 2019 года.