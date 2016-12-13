Сборная Южной Кореи бойкотирует чемпионат мира по бобслею и скелетону

Сборная Южной Кореи по скелетону решила бойкотировать чемпионат мира по бобслею и скелетону, который должен пройти в Сочи в феврале 2017 года, сообщает Yonhap.

Такое решение было принято в знак протеста против допинга в нашей стране. Ранее сборные США и Латвии решили проигнорировать мировое первенство в России.

Напомним, 9 декабря глава независимой комиссии WADA канадский юрист Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада о допинговых нарушениях российских олимпийцев в Сочи. По его словам, 4 золотые медали домашних Игр были выиграны россиянами с нарушением правил.

Позднее WADA опубликовало на специальном сайте более 1000 документов, которые использовал Макларен в своем расследовании.

Напомним, что чемпионат мира пройдет в Сочи с 13 по 26 февраля 2017 года.