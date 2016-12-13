«Зенит» интересуется полузащитником «Атлетико Паранаэнсе»
Полузащитник «Атлетико Паранаэнсе» Эрнани Азеведо Жуниор может продолжить карьеру в «Зените». Об этом бразильский журналист Жулиано Лоренц Оскар сообщил в своем твиттере.
«Эрнани ведет переговоры с «Зенитом». Сумма сделки может составить 8 миллионов евро», - написал журналист.
Hernani está em negociações avançadas com o Zenit, da Rússia. Valor gira em 8 mi de euros. Dúvida maior é se joga a Libertadores ou sai já.— Juliano Lorenz Oscar (@fusketa) 12 декабря 2016 г.
Контракт Эрнани с «Атлетико Паранаэнсе» действует до лета 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 30 матчах чемпионата Бразилии, забил 6 голов и отдал одну результативную передачу.
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