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«Зенит» интересуется полузащитником «Атлетико Паранаэнсе»

Источник:  Twitter.comКомментарии

Полузащитник «Атлетико Паранаэнсе» Эрнани Азеведо Жуниор может продолжить карьеру в «Зените». Об этом бразильский журналист Жулиано Лоренц Оскар сообщил в своем твиттере.

«Эрнани ведет переговоры с «Зенитом». Сумма сделки может составить 8 миллионов евро», - написал журналист. 

Контракт Эрнани с «Атлетико Паранаэнсе» действует до лета 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 30 матчах чемпионата Бразилии, забил 6 голов и отдал одну результативную передачу. 

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