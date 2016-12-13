Сегодня в Санкт-Петербурге пройдет открытая тренировка участников турнира ACB 50

В преддверии турнира ACB 50 В Санкт-Петербурге состоится открытая тренировка, которая уже будет пятой по счету. На ней продемонстрируют свое мастерство лучшие бойцы лиги ACB, пятеро из которых - Салимгерей Расулов, Денис Гольцов, Марат Балаев, Асламбек Саидов и Магомед Магомедов - примут участие в титульных поединках на ACB 50.

Также в мероприятии примут участие один из лучших средневесов России Вячеслав Василевский, экс-чемпион в полусреднем весе Альберт Дураев и дебютант лиги ACB Алексей Буторин .

Тренировка пройдет 13 декабря в ТРЦ «Радуга» и начнется в 19:00.