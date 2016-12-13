«Зенит» может отпустить Витселя в «Ювентус» зимой за 6 млн евро

«Зенит» рассматривает возможность отпустить полузащитника Акселя Витселя в «Ювентус» в зимнее трансферное окно за 6 млн евро, сообщает Calciomercato.com.

По мнению итальянского портала, гендиректор «Ювентуса» Дзузеппе Маротта готов обсудить вопрос трансфера Витселя до начала января. Сумма сделки может составить 6 миллионов евро, сам игрок проявляет большую заинтересованность в переходе в туринский клуб.

Напомним, ранее Витсель заявил, что готов отработать свой контракт до конца. Летом 2016 года полузащитник был близок к переходу в «Ювентус», однако Мирча Луческу не отпустил игрока из-за отсутствия замены.

Бельгиец выступает за «Зенит» с 2012 года. В сезоне-2016/17 Витсель провел 16 матчей в чемпионате России, забил один гол и сделал две голевые передачи. Также на счету хавбека шесть матчей на групповом этапе Лиги Европы.