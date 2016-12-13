Компания Fight Nights представила проморолик боя Сидельников — Агаев
16 декабря в Москве состоится турнир FN GLOBAL 57. На арене Дворца спорта «Динамо» в Крылатском зрители увидят поединки с участием российских и зарубежных спортсменов, кульминацией которых станет полуфинал Гран-при в тяжелом весе между Кириллом Сидельниковым (10-4) и Багой Агаевым (28-18).
Файткард турнира FIGHT NIGHTS GLOBAL 57
+93.0
кг / 3х5 / Магомедбаг Агаев (Россия) –
Кирилл Сидельников (Россия) – главный
бой
77.1 кг / 5х5 / Георгий Кичигин (Россия) – Магомед Нуров (Россия) ФИНАЛ Гран-при / Титульный бой
73.0 кг / 3х5 / Ахмед Алиев (Россия) – Питер Куилли (Ирландия)
77.1 кг / 3х5 / Николай Алексахин (Россия) – Сайгид Изагахмаев (Россия)
88.0 кг / 3х5 / Абусупиян Алиханов (Россия) – Рустам Абдурапов (Россия)
77.1 кг / 3х5 / Алексей Иванов (Россия) – Геннадий Ковалев (Россия)
93.0 кг / 3х5 / Абдул-Хамид Давлятов (Таджикистан) – Денис Семенов (Россия)
70.3 кг / 3х5 / Куат Хамитов (Казахстан) – Гаджи Рабаданов (Россия)
93.0 кг / 3х5 / Дмитрий Минаков (Россия) – Мыктыбек Мамасалиев (Киргизия)
61.2 кг / 3х5 / Жуман Жумабеков (Казахстан) – Никита Чистяков (Россия)
61.2 кг / 3х5 / Омар Нурмагомедов (Россия) – Ришат Харисов (Россия)
77.1 кг / 3х5 / Максим Буторин (Россия) – Анвар Чергесов (Россия)