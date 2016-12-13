Александр Бубнов: Гончаренко умеет работать в непростых условиях

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал назначение Виктора Гончаренко на пост главного тренера ЦСКА.

- У Гончаренко сложнее ситуация, чем у его предшественника. Слуцкий возглавлял готовую команду, которая имела большую перспективу развития. Гончаренко же приходит в ситуации, когда нужна масштабная перезагрузка и смена поколений. Добавляет сложности и то, что реформы необходимы во время чемпионата, где нужно дать результат - его с повестки дня никто не снимал. Думаю, что ему будет непросто. Хотя в целом для ЦСКА назначение Виктора Гончаренко - оптимальный вариант. Он уже работал в тренерском штабе, ему не нужно знакомиться с командой. Можно сказать, что он уже прошел акклиматизацию. Кроме того, Гончаренко умеет работать в непростых условиях - он это доказывал в БАТЭ, «Кубани», «Урале» и «Уфе».

Я не ожидаю резкого улучшения результатов у ЦСКА, поскольку новому тренеру предстоит серьезная работа. Много в данном случае будет зависеть не от него, а от усиления состава, если таковое, конечно, последует, - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, вчера ПФК ЦСКА объявил о том, что Гончаренко стал главным тренером команды. В нынешнем сезоне 39-летний белорусский специалист работал с «Уфой», которая после 17 туров занимает восьмое место в премьер-лиге.

